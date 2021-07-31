Він сам попросив допомоги, – СБУ заявила, що не "викрадала" Чауса

СБУ стверджує, що не "викрадала" Миколу Чауса, якого 30 липня знайшли на Вінниччині. Правоохоронці заявили, що діяли у межах закону та своїх повноважень.

У Службі безпеки України нагадали, що з травня 2021 року здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення колишнього судді та незаконного переправлення його через державний кордон.

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Співробітники виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями,

– наголосили в СБУ.

Окремо правоохоронці зауважили, що 30 липня на гарячу лінію зателефонувала особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і "попросив викликати саме СБУ".

СБУ отримала дані від Чауса

Згодом слідчі отримали від екссудді дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв'язку з відповідною заявою щодо Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки.

Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога.

Чауса знайшли в Україні: головне

У квітні 2021 року з'явилось повідомлення, що екссуддю Чауса викрали. Нібито невідомі посадили його в авто у Кишиневі.

Згодом, у травні, він записав відеозвернення до українців і запевнив, що викрадали його насправді набагато раніше.

Знайшли його у селі Мазурівка, що у Вінницькій області 30 липня. Екссуддя нібито сам прийшов у тамтешню будівлю сільської ради.

За словами сільського голови, Чаус був голодним та брудним. Був одягнений у шорти, але без футболки – з голим торсом.

Екссуддю нагодували, дали води. Втім, незадовго нібито прийшли посадовці Служби безпеки України й повезли його кудись.

В СБУ додали, що вживають необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли.

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