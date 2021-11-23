Він же не бив, – Корнієнко пояснив, чому Тищенка не відсторонили після бійки з Леросом

Нардеп Микола Тищенко не отримав жодного покарання після сутички з іншим народним обранцем Гео Леросом. Все через те, що Тищенко нібито не пустив в хід кулаки.

Про це сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв'ю.

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За його словами, для покарання народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка за перешкоджання виступу позафракційного Гео Лероса було потрібне звернення до регламентного комітету. Однак такого, ймовірно, не було.

За оцінкою Корнієнка, Тищенко "емоційно відреагував" на виступ Лероса, але "він же його не бив". Сам віцеспікер на питання, чому він не подав таку заяву, сказав, що не бачив для цього підстав, хоча це "поведінка, якої краще уникати".

Що відомо про сутичку Лероса та Тищенка

Інцидент трапився, коли Лерос виступав за парламентською трибуною й говорив про "спецоперацію по вагнерівцях". Ці слова не сподобались Тищенку й він вирішив діяти.

"Слуга народу" назвав Лероса "патологічним брехуном і зрадником". Він наголосив, що нікому не дозволить ображати президента та побратимів по парламенту.

Натомість Лерос стверджує, що усі його слова є правдивими. Він поскаржився на нівелювання державних інституцій та утиски свободи слова.

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Порівнюючи цю ситуацію із кримінальним провадженням за статтею про хуліганство, яке Державне бюро розслідувань відкрило проти Гео Лероса за непристойний жест в бік президента Володимира Зеленського, Корнієнко припустив, що ДБР відкрило справу або за чиєюсь заявою, або за фактом.

Зауважимо, що під час засідання парламенту 4 листопада Гео Лерос показав середній палець з трибуни Ради президенту Зеленському. Це сталось під час обрання міністром оборони Олексія Резнікова. "Слуги народу" звернулись до регламентного комітету з проханням покарати політика. Регламентний комітет постановив, що Рада має відсторонити Лероса від участі у 5 засіданнях.