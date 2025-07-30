72 роки у шлюбі: на Хмельниччині обвінчалися 103-річний чоловік і 92-річна жінка
- 103-річний Іван Чайка і його 92-річна дружина Ніна Чайка повінчалися в місті Старокостянтинів на Хмельниччині.
- Подружжя прожило разом уже 72 роки, настоятель Храму Різдва Пресвятої Богородиці ігумен Лаврентій привітав пару.
Нещодавно в місті Старокостянтинів Хмельницької області повінчалася пара довгожителів. Іван Антонович Чайка з дружиною Ніною Василівною вже прожили разом 72 роки.
Деталі в четвер, 24 липня, розповіло Старокостянтинівське міське радіомовлення, передає 24 Канал. Молодят привітав настоятель Храму Різдва Пресвятої Богородиці ігумен Лаврентій.
Дивіться також У Сумах під час церемонії над молодятами пролетів "Шахед": відео із соцмереж
Що відомо про довгожителів із Хмельниччини?
103-річний Іван Чайка та його 92-річна дружина Ніна Чайка прийняли таїнство вінчання.
Окрім того, чоловік є почесним жителем Старокостянтинова.
Життєвий вік має здатність змінювати людські погляди, бажання, людей в цілому. Однак, головне в житті, знайшовши одне одного, – зуміти зберегти у відносинах любов, взаєморозуміння, повагу та безцінну підтримку,
– зазначив ігумен Лаврентій.
Нагадаємо, нещодавно у Львові повінчалися звільнений з полону стрілець 24 ОБМр імені короля Данила Сергій Мельник та волонтерка Ірина Трішкіна. Церемонія відбулася 5 липня в церкві святого Йосафата.