Американський винищувач F-35 підбили над Іраном – імовірно, це перший випадок пошкодження цього літака в бойових умовах. F-35 надзвичайно складно збити через технології та датчики, що контролюють увесь простір навколо літака.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що пошкодити його міг лише ПЗРК із дуже короткої відстані.

Чи справді F-35 підбили лише через фатальну помилку розвідки?

Довідкова інформація! F-35 – це родина малопомітних багатоцільових винищувачів п’ятого покоління, яку розробила компанія Lockheed Martin. Залежно від модифікації літак може нести широкий спектр озброєння, а екіпаж складається з одного пілота.

F-35 створений так, щоб бути практично невидимим для радарів, тому виявити його можна фактично побачивши на власні очі. Єдиним реальним способом його вразити була ракета, випущена з ПЗРК, що вибухнула десь перед літаком. Втім, це могло статися лише через критичну помилку в розвідці, й американці були впевнені, що район зачищений.

Кількість датчиків на F-35 важко навіть порахувати. Тому це перший випадок в історії, коли цей винищувач потрапив в таку ситуацію, бо до цього його не те що не збивали, навіть не пошкоджували,

– сказав Криволап.

Вартість такого літака становить 150 – 200 мільйонів доларів за одиницю, тому його не використовують там, де є реальний ризик збиття. До того ж збити F-35 зенітно-ракетним комплексом практично неможливо, поки наведуть ракети, то літак встигне зробити маневр.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Трамп поступово втрачає підтримку, яку отримав на початку кампанії в Ірані. Тому йому негайно треба завершувати цей конфлікт, і не чекати ні дня. Трамп прагне швидкої вигоди, тому довга війна йому не цікава і шкідлива.

