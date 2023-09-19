У США розбився один з найдорожчих винищувачів F-35

19 вересня 2023, 09:56
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Джерело:

Об'єднана база Чарльстона

У США під час шторму зник один з найдорожчих винищувачів США F-35B Lightning II. Його уламки знайшли через день після його зникнення.

Військові США повідомили, що знайшли уламки розбитого винищувача F-35B Lightning II. Тобто літак розбився.

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Де знайшли уламки F-35B

Уламки американського винищувача виявили у Південній Кароліні, за дві години на північний схід від об'єднаної бази Чарльстона. У пошуках літака військовим допомогла місцева влада.

Ми хотіли б подякувати всім нашим партнерам по пошуковій місії, а також місцевим, окружним і державним органам влади за їх відданість та підтримку під час пошуку та переходу до фази відновлення,
– мовиться в повідомленні.

Довідка. F-35 є одними з найдосконаліших винищувачів у світі. Один літак коштує близько 80 мільйонів доларів.

Що передувало

  • У неділю вдень, 17 вересня, під час польоту над штатом Південна Кароліна, зник один з найдорожчих винищувачів США F-35B Lightning II. 
  • Винищувач зник після того, як його пілот катапультувався. Це було неподалік бази Чарльстона.
  • Американські військові повідомляли, що мають обмежену кількість інформації щодо інциденту і намагаються зібрати якомога більше деталей. Також вони звернулися за допомогою до громадськості і попросили допомогти з пошуками винищувача F-35.
  • Місцева членкиня Конгресу Ненсі Мейс бурхливо відреагувала на інцидент: "Як, у біса, ви втратили F-35? Чому немає пристрою стеження, а ми просимо громадськість про що – знайти літак і здати його?".
  • Тим часом пілота, який катапультувався, госпіталізували до лікарні.

Характеристика F-35

Це багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він розроблений американської фірмою Lockheed Martin у трьох варіантах: наземний винищувач (CTOL), винищувач з укороченим злетом і вертикальною посадкою (STOVL), а також палубний. Він вважається одним із найдосконаліших винищувачів у світі і, до слова, невидимий для радарів.
Автор: Анастасія Кушпіт