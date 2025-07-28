Доволі хороший перехоплювач, – Ігнат про роль літаків Mirage у відбитті масованих атак Росії

Українські пілоти дуже швидко освоїли французькі винищувачі Mirage-2000. Наші захисники регулярно застосовують їх під час відбиття масованих атак Росії.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал з посилання на "Еспресо".

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Яка роль французьких винищувачів Mirage у відбитті російських атак?

Юрій Ігнат зауважив, що на пару з F-16 Mirage – доволі хороший літак-перехоплювач.

Непогано працює в небі і по ракетах, і по "Шахедах",

– підкреслив представник Повітряних сил.

Додав, що наші пілоти дуже швидко освоїли "Міраж", так само як пілоти F-16.

Ігнат розповів, що фактично щоночі, коли йде, коли йде масована атака Росії крилатими ракетами і "Шахедами", у тій чи іншій зоні за рішенням військового керівництва, беруть участь саме винищувачі західного зразка, – Mirage і F-16.

Ці літаки не є надто новими. Україна отримала старші модифікації, зокрема, у світі є новіші літаки F-16.

Але що ми могли отримати, ми його максимально ефективно застосовуємо, коли дозволяють і погодні умови, і обстановка,

– наголосив Юрій Ігнат.

Зауважимо, французькі винищувачі Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської повітряної атаки 7 березня.