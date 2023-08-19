Україна може отримати винищувачі Gripen: що відомо про літаки і як вони допоможуть ЗСУ

Швеція отримала запит України щодо надання ЗСУ винищувачів Saab JAS 39 Gripen і проведе навчання для українських пілотів. Характеристики та ціна цих винищувачів дещо відрізняються від F-16.

Наразі відомо, що Швеція розглядає запит України. 24 Канал зібрав інформацію про Saab JAS 39 Gripen й дослідив, чим вони відрізняються від бажаних F-16.

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Довідка. Ssab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році.

Загальні характеристики винищувача Saab JAS 39 Gripen

екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини;

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1 500 км.

Ціна винищувача Gripen

Ціна одного винищувача Gripen коливається від 30 до 60 мільйонів доларів, залежно від комплектації й умов постачання. Gripen позиціюють як найдешевший винищувач покоління 4+. Але важливо розуміти, що ціна коливається залежно від рівня модернізації.

Зокрема версія JAS 39E/F отримала новий двигун F414 від General Electric, який забезпечує безфорсажний політ на надзвуковій швидкості 1,25 Маха. Окрім того, був у 1,5 раза збільшений об'єм палива, який тепер дозволяє досягти бойового радіуса у 1300 км проти 800 км у JAS 39C/D. Також було збільшено і максимальну злітну вагу – до 16,5 тонн та кількість точок підвіски озброєння – з 8 до 10.

Також в оновлених винищувачах нове комп’ютеризоване обладнання з модульним програмним забезпеченням, електродистацнійна система керування, широке використання радіопоглинальних матеріалів та новий радар з активною фазованою решіткою.

Чим Gripen відрізняється від F-16: переваги та недоліки шведського винищувача

Обидва літаки відносять до одного класу легких однодвигунних літаків 4+ покоління.

З точки зору основних характеристик, то Gripen JAS 39E/F програє за максимальною вагою F-16V Block 70/72: 21,7 тонни проти 16,5 тонни (у попередніх версіях параметри майже схожі – 14 тонн проти 16,5 тонн). Хоча шведський літак має на одну точку підвіски більше: 10 проти 9. Але льотні характеристики: максимальна швидкість, практична стеля тощо будуть майже ідентичними,

– пояснили в Defense Express.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив виданню "Факти", що Gripen не таких унікальний винищувач, як F-16. Однак він дешевший та менший від нього за розмірами.

Через менші розміри Gripen витрачає менше пального, тож економніший. Однак він має менше бойове навантаження – 5 т. Натомість F-16 має значно більше бойове навантаження – майже 8 т.

Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць,

– сказав Олексій Гетьман.

Бортове оснащення сучасними цифровими системами, якщо порівнювати F-16V Block 70/72 та JAS 39E/F, умовно однакові. Проте у випадку порівняння старіших версій (Block 50/52 та JAS 39C/D) перевагу, скоріш за все, має американський літак.

Однак і Gripen JAS 39 має одну рішучу перевагу над F-16 – це невибагливість до смуг та міжпольотного обслуговування. Адже за доктриною шведських повітряних сил, у випадку війни літаки мають розосередитись та базуватися навіть на автомобільних шляхах. Очевидно, це дуже підходить для українських умов.

Крім того, JAS 39 Gripen має одну з найдешевших льотних годин серед винищувачів, і це дуже важливо для України. Так, вартість однієї льотної години Gripen для версії JAS 39C/D становить 7–8 тисяч доларів і, за непідтвердженою інформацією, 4 тисячі доларів для JAS 39E/F. Для порівняння, цей доволі абстрактний показник у F-16 – близько 7–8 тисяч доларів, а для лінійки F/A-18 взагалі 12–18 тисяч доларів.

Водночас попри економність та непогані показники, з Gripen є загроза, що платформа цих винищувачів не проживе довго. Відносно F-16 цієї загрози немає, тому що ці винищувачі точно виготовлятимуть та підтримуватимуть найближчі 10–20 років.

Також більшість сусідів України експлуатують чи будуть експлуатувати F-16. А загальна кількість операторів F-16 – близько трьох десятків країн. Натомість країн, які використовують Gripen, можна перерахувати на пальцях руки: Швеція, Чехія, Угорщина, Таїланд, ПАР, Бразилія.

Висновок: чому Saab JAS 39 Gripen теж потрібні Україні

Однозначно, JAS 39 Gripen підходять Україні своєю ціною, невибагливістю та малими експлуатаційними витратами. Крім цього, ці винищувачі мають широкий простір для подальшої модернізації. Цей винищувач однозначно кращий, ніж будь-який російський літак.

Арсенал озброєння Gripen дуже широкий й до нього підходять ракети від різних виробників, зокрема AIM-120 AMRAAM, ракети від MBDA, високоточні бомби GBU-12, крилаті та протикорабельні ракети.