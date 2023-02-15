Швеція розглядає запит про передачу Україні потужних винищувачів Gripen

Увесь світ продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. Так, Швеція може передати нашій державі потужні винищувачі Gripen.

Однак є певні обмеження, пов’язані з цією допомогою. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Швеція може допомогти Україні винищувачами Gripen

За словами Йонсона, Швеція отримала від України запит щодо надання винищувачів Gripen власного виробництва.

Нам, звісно, відомо про запит України, про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі й для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою у плані ресурсів нашої національної оборони,

– заявив міністр.

Він наголосив, що наразі найголовніше питання – це посилення протиповітряної оборони України. Про це Йонсон говорив з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.

"Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО", – зазначив він.

Швеція готова збільшувати допомогу Україні

Йонсон додав, що Швеція продовжуватиме й надалі допомагати Україні. Країна значно посилює свою підтримку.

Ми вже наступного тижня почнемо передавати й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України,

– зауважив міністр.

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