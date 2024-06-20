Льотчик-інструктор пояснив, що не так із заявою Саллівана щодо F-16

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, які будуть передані Україні, планується розмістити на українських авіабазах. Однак в Україні немає ні авіабаз, ні авіаційних заводів для повноцінного технічного обслуговування цих літаків.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу, що заява Саллівана некоректна, наголосивши, що передача цих літаків від європейських партнерів передбачає, що вони будуть обслуговуватись на базах в Європі.

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Він додав, що періодично треба буде здійснювати регламентний ремонт, який мають проводити сертифіковані спеціалісти й це теж треба робити на відповідних базах.

"Наші льотчики будуть виконувати бойові завдання на українських аеродромах, які, ймовірно, будуть використовуватися в режимі оперативних. Однак, коли настане час для регламентного ремонту, літак буде передаватись на європейську базу, одночасно з цим буде забиратись другий літак, який цей ремонт вже пройшов і на ньому льотний склад повертатиметься в Україну", – розповів Світан.

Літаки Україні передають не США, а країни ЄС

Військовий експерт нагадав, що літаки F-16 будуть надані Україні не від США, а європейських партнерів: Данії, Нідерландів, Бельгії, Норвегії. Загалом планується передати таких від 60 до 85.

"Якщо США нам дадуть ще літаків, ми не будемо відмовлятись, а вони можуть це зробити. Таких літаків зараз літає понад 2 тисячі", – зазначив Світан.

США могли б з Україною ними поділитися, але це питання політичної волі Білого дому, досі ця політична воля ніяк не народиться, вже 10 місяць триває, а загалом 10 рік війни,

– підсумував Світан.

Причини, чому F-16 ще не в Україні

В Офісі Президента України пояснили, що процес передачі літаків F-16 триває повільно через бюрократичні питання та наявність проросійського лобі в деяких країнах, які вживають заходів, аби призупинити цей процес. Прогнозується, що F-16 будуть поступово вводити у стрій. Їх наявність в Україні в достатній кількості дозволить переломити ситуацію на фронті. Постачання перших винищувачів очікується влітку 2024 року, українські пілоти проходять відповідне навчання в Європі.