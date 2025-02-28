Ігнат розповів, чи з’являться в Україні на озброєнні шведські Gripen

Україна нещодавно отримала перші американські винищувачі F-16. У повітряних силах розповіли, чи будуть у нашій державі шведські Gripen.

Керівник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив позицію стосовно Gripen. про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для "Радіо Свободи".

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Літаки потребують обслуговування

За словами Ігната, кожен літак потребує перенавчання, проте водночас західна техніка більш-менш суміжна.

Кожен тип літаків, які приходять на озброєння, він несе за собою певні навантаження. У нас є радянські літаки Су-25, МіГ-29, Су-27, Су-24М та модифікація. Плюс гелікоптери. Це все треба обслуговувати. Не лише на аеродромах, в частинах, але й на заводах,

– сказав Юрій Ігнат.

Він також зазначив, що поки не можна сказати, яке рішення ухвалять щодо Gripen. За словами Ігната, тема дійсно далеко не нова, адже Gripen обговорювали ще до війни.

Раніше Франція передала Україні винищувачі Mirage 2000-5, які модернізували для несення крилатих ракет SCALP/Storm Shadow.

Винищувачі Mirage 2000-5 можуть бути корисними для ЗСУ тільки за умови наявності достатньої кількості найкращих боєприпасів.