Винищувачі НАТО перехопили 17 військових літаків Росії над Балтійським морем

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО 7 разів підіймалися у повітря через російські військові літаки. Мовиться про період 20 – 26 вересня.

Впродовж тижня винищувачі Альянсу ідентифікували та здійснили супровід 17 літаків Росії. Вони проілтали у міжнародному повітряному просторі над Балканським морем.

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Найбільше вильотів було здійснено 21 вересня, тоді довелося супроводжувати аж 12 літаків. Натомість найменше – 23 вересня, тоді ідентифікували лише 1 повітряне судно.

Які літаки перехоплювали у місії НАТО:

Ту-160 – 6 разів;

6 разів; Су-35 – 4 рази;

Іл-20 – 3 рази;

3 рази; А-50 – 2 рази;

Су-27 – 2 разиі.

Усі ці військові російські літаки летіли у Калінінградську область або у зворотному напрямку. 13 повітряних суден не мали плану польоту, летіли з вимкненим транспондером й не підтривали зв'язок з Регіональним центром керування польотами.

Попередні інциденти

До порівняння, за період 2 – 8 серпня винищувачі повітряного патрулювання НАТО підіймалися у небо для супроводу російських військових літаків тричі. Загалом мовиться про 11 літаків.

А у червні російські Су-35С вдерлися у повітряний простір Естонії. Через це тамтешнє МЗС викликало тимчасового повіреного в справах Росії та вручило йому ноту.

Калінінградська область фактично є напівексклавом. Цей регіон з'єднаний з Росією лише морем, а на суші відділена від неї територією інших незалежних держав.