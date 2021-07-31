Винищувачі НАТО перехопили Російські літаки над Балтійським морем

Радари зафіксували 3 невідомі літаки над Балтійським морем. Для їхньої ідентифікації та перехоплення НАТО підіймав у небо винищувачі.

Що відомо про російські літаки над Балтійським морем

Літаки вилетіли з Калінінграда. По них вирушили винищувачі з баз у Литві та Естонії.

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Винищувачі ідентифікували 2 літаки радіоелектронної боротьби Іл-22ПП і винищувач Су-24.

Водночас у тому ж районі виявили та перехопили транспортний літак Іл-76. Він не мав планів польоту і не передавав коди транспондерів. Відповідно – представляв потенційну небезпеку для цивільних польотів.

Повітряні шляхи в цьому регіоні перевантажені великими обсягами цивільних перевезень. Тому повітряні судна, які не дотримуються міжнародних правил безпеки польотів, становлять потенційну небезпеку для громадянського руху,

– мовиться у повідомленні.

Після завершення місії винищувачі повернулися на свої бази.