Німеччина підняла у повітря свої винищувачі через російський розвідувальний літак

20 листопада у небо здійнялися німецькі винищувачі. Сталося це через те, що у повітрі з'явився російський Іл-20М – літак радіотехнічної розвідки.

Про це розповіли на сторінці Люфтваффе у соцмережі X (колишньому твітері). Зазначають, що у небо підняли літаки німецьких Військово-повітряних сил.

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Відреагували на появу російського літака

Наші сили швидкого реагування знову злетіли сьогодні з Лаге (земля Північний Рейн-Вестфалія – 24 Канал), щоб ідентифікувати в міжнародному повітряному просторі російський COOT-A (Іл-20М – 24 Канал), який прилетів із Санкт-Петербурга без сигналу і без зареєстрованого плану польоту,

– йдеться у дописі.

Зауважимо, що 15 листопада російський Іл-20 пролетів неподалік повітряного простору НАТО. Через це відразу 4 країни Альянсу – Італія, Німеччина, Іспанія та Данія, а також Швеція – підняли свої винищувачі по тривозі.

Звернімо увагу, що це було перше спільне підняття винищувачів по тривозі. Вони вилетіли з Емарі, що в Естонії. Для розуміння, інциденти з літаками з Росії, що наближаються до повітряного простору Альянсу, трапляються все частіше.

До слова, над Кримом "засвітився" літак до Угорщини. Розповідаємо, до чого тут Росія.

Що відомо про літак над Кримом

Мовиться про пасажирський літак, який вилетів з Грузії до Угорщини. Він "засвітився" над тимчасово окупованим півостровом Крим. Його зафіксували на порталі контролю авіаперельотів Flightradar.

За наявними даними, літак летів з Кутаїсі до Будапешта. Моніторингові канали зауважили, що це точно міг бути збіг. Адже літак не міг використовувати цей маршрут. Та й сам сервіс останнім часом демонструє подібні збої. І сталося це після того, як окупанти почали глушити сигнали супутникової навігації у районі Криму.

Безумовно, це збій сервісу. Такі збої спостерігалися і раніше, а почалися вони після того, як Росія почала глушити сигнали супутникової навігації в районі окупованого півострова,

– пояснило видання "Кримський вітер".

Наостанок додамо, що повітряний простір над Кримом закрили з 2014 року, коли росіяни окупували півострів. У березні того ж року європейська Організація безпеки аеронавігації заборонила польоти до півострова.