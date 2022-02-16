Винна Росія: більш ніж половина українців виступає за перегляд мінських угод

Більшість українців переконана, що мінські угоди не працюють з вини Росії. Понад 60% опитаних вважають, що ці домовленості слід переглянути.

Про ознайомлення українців зі змістом мінських домовленостей та ставлення до них свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Більшість поверхнево ознайомлена з мінськими угодами

67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом мінських угод.

12% – дуже добре знають їхній зміст.

Кожен п'ятий взагалі не знайомий зі змістом угод. Водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39% до 21%.



Чи знайомі українці зі змістом мінських угод / Інфографіка "Рейтингу"

Українці вважають, що ці угоди слід переглянути

63% опитаних відповіли, що варто переглянути мінські домовленості та підписати нові. Цей показники у динаміці збільшується.

Лише 11% вважають, що Україна має виконати усі вимоги.

18% вважають навпаки, що Київ має вийти з переговорного процесу взагалі.



Як Україна повинна діяти щодо мінських домовленостей / Інфографіка "Рейтингу"

Винною більшість вважає Росію

57% українців відповіли, що в тому, що мінські угоди не працюють, винна Росія.

10% покладають вину на бойовиків.

Тільки 12% вважають винною Україну.

12% не змогли відповісти хто винен.



Хто винен, що угоди не виконують / Інфографіка "Рейтингу"