Винні обоє, – Арахамія пропонує покарати Тищенка та Лероса за штовханину в Раді

Микола Тищенко та Гео Лерос 9 вересня влаштували штовханину в сесійній залі Ради. Інцидент прокоментував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він вважає, що до винуватців необхідно застосувати санкції. Про це народний депутат сказав журналістам в кулуарах парламенту.

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Завжди в конфлікті винні дві сторони. Тому мені здається, що треба прибрати обох (відсторонити від участі у п'яти пленарних засіданнях – 24 канал), щоб вони трошки поміркували,

– зазначив Давид Арахамія.

За його словами, нардепи вже звернулися до спікера Дмитра Разумкова з проханням направити відповідне подання до Регламентного комітету.

Необхідно створити механізм

Глава фракції "Слуга народу" наголосив, що підтримуватиме рішення про відсторонення Миколи Тищенка та Гео Лероса й агітуватиме колег голосувати.

Якщо ми зараз не створимо механізм превенції таких подій, вони будуть через день. І будуть всі битися в цьому парламенті. Треба щось робити,

– додав політик.

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики й організації роботи парламенту проаналізує інцидент із Гео Леросом та Миколою Тищенком.