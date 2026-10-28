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24 Канал Новини України На Вінниччині було чутно звук вибуху
28 жовтня, 20:42
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Оновлено - 20:53, 28 жовтня

На Вінниччині було чутно звук вибуху

Данило Жоров

Росія продовжує тероризувати Україну безпілотниками. На Вінниччині було чутно звук вибуху.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. 

Які наслідки атаки?

Росія продовжує запускати ударні БпЛА по Україні. О 20:37 Повітряні сили писали про реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль. 

Близько 20:40 на Вінниччині чули звуки вибуху.

Де зараз тривога: дивіться карту

Зазначимо, що ввечері того ж дня країна-агресорка запустила безпілотники по Рівненській області. Ворог завдав удару по цивільному підприємству на Сарненщині. Відомо про загиблого

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