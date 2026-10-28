28 жовтня, 20:42
Оновлено - 20:53, 28 жовтня
На Вінниччині було чутно звук вибуху
Росія продовжує тероризувати Україну безпілотниками. На Вінниччині було чутно звук вибуху.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Які наслідки атаки?
Росія продовжує запускати ударні БпЛА по Україні. О 20:37 Повітряні сили писали про реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль.
Близько 20:40 на Вінниччині чули звуки вибуху.
Де зараз тривога: дивіться карту
Зазначимо, що ввечері того ж дня країна-агресорка запустила безпілотники по Рівненській області. Ворог завдав удару по цивільному підприємству на Сарненщині. Відомо про загиблого.