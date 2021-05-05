На Вінниччині чоловік витер руки українським прапором: за нього взялась поліція

У Вінницькій області чоловік витер брудні руки об державний прапор. Тепер йому загрожуватиме штраф або ув'язнення.

Інцидент стався на території Меморіалу Слави у селищі Тиврів. У мережі оприлюднили фото забрудненого прапора.

Читайте також На Вінниччині вантажівки потрапили у жахливу ДТП: є загиблі – фото, відео 18+

Забруднили прапор та Меморіал

Місцева жителька Інна Суверток показала світлини забрудненого прапора. Крім того, вона написала, що зловмисник також їздив мотоциклами по Меморіалу та наніс на нього багнюку.

У той час, коли частина громади передає на передову нашим захисникам великодні подарунки, інші, в центрі Тиврова обтирають руки об державний прапор України та їздять мотоциклами по Меморіалу Слави,

– наголосила жінка.

Поліція з'ясувала, хто це зробив

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий чоловік із села Пилява Вінницького району. Вже відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини.

За такий злочин чоловік може отримати штраф від 17 до 68 тисяч гривень або ув'язнення до трьох років.