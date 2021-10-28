На Вінниччині фейковий "працівник сільради" видурював гроші з місцевих
Джерело:пресслужба Нацполіції
У Вінницькій області 24-річний хлопець називався "працівником сільської ради". Так він видурював гроші у місцевого населення.
Чоловік хотів забрати в людей гроші замість розв'язання їхніх соціально-побутових питань. Правоохоронці вже розшукали фейкового "працівника" та перевіряють його на причетність до схожих злочинів.
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Як чоловік видурював гроші
До поліцейських звернулась жителька Оратова. Вона заявила, що невідомий чоловік прийшов до неї додому і запропонував допомогу. Він назвався "працівником сільради" і запропонував:
- відновити електропостачання;
- придбати дрова.
Після того підозрюваний попросив у жінки грошей, щоб він виконав усю допомогу швидше. Потерпіла віддала йому гроші, але коли чоловік так і не прийшов, то звернулась до установи, де мав би працювати "помічник". Там заявили, що така особа в них не працює.
Іншій жінці підозрюваний пообіцяв владнати проблеми із соціальними службами. Мовляв, якщо це не зробити, то її позбавлять батьківських прав.
Чоловіку загрожує 4 роки у в'язниці
Як дізналися правоохоронці, 24-річний чоловік раніше був судимий за шахрайство. Слідство оголосило фейковому "працівнику" про підозру. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.
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