На Вінниччині фейковий "працівник сільради" видурював гроші з місцевих

У Вінницькій області 24-річний хлопець називався "працівником сільської ради". Так він видурював гроші у місцевого населення.

Чоловік хотів забрати в людей гроші замість розв'язання їхніх соціально-побутових питань. Правоохоронці вже розшукали фейкового "працівника" та перевіряють його на причетність до схожих злочинів.

Читайте також Вінницький бізнесмен продавав фейкові COVID-сертифікати з внесенням в "Дію"

Як чоловік видурював гроші

До поліцейських звернулась жителька Оратова. Вона заявила, що невідомий чоловік прийшов до неї додому і запропонував допомогу. Він назвався "працівником сільради" і запропонував:

відновити електропостачання;

придбати дрова.

Після того підозрюваний попросив у жінки грошей, щоб він виконав усю допомогу швидше. Потерпіла віддала йому гроші, але коли чоловік так і не прийшов, то звернулась до установи, де мав би працювати "помічник". Там заявили, що така особа в них не працює.

Іншій жінці підозрюваний пообіцяв владнати проблеми із соціальними службами. Мовляв, якщо це не зробити, то її позбавлять батьківських прав.

Чоловіку загрожує 4 роки у в'язниці

Як дізналися правоохоронці, 24-річний чоловік раніше був судимий за шахрайство. Слідство оголосило фейковому "працівнику" про підозру. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Останні новини про шахрайство українців