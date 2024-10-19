На Вінниччині пролунали вибухи

Увечері Росія традиційно атакує Україну різними видами зброї. Вибухи пролунали вже в різних областях, зокрема і у Вінницькій. 24 Канал зібрав, що відомо.

24 Канал збирає дані про всі вибухи та загрози у ніч проти 20 жовтня в одному матеріалі. Не наражайте себе на удар – пройдіть в укриття!

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Вибухи у Вінницькій області

Про те, що на Вінниччині чують вибухи, написали деякі моніторингові канали. За їхніми даними, працювала ППО.

Там не вказали тип загрози, та, вочевидь, ідеться про "Шахеди". Тривогу в області оголосили о 22:24.

Наразі немає офіційних даних щодо можливих наслідків вибухів на Вінниччині.

Де зараз тривога

Такий вигляд має інтерактивна карта тривог, яка постійно оновлюється.

Окрім Вінницької області, було гучно в Харкові та Сумах, Кривому Розі та Києві. Повітряні сили постійно пишуть про нові області, які охоплює тривога.

Важливо! Будьте в укритті чи бодай скористайтеся правилом двох стін! Подбайте про себе та своїх рідних!