На Вінниччині спалахнув комплекс відпочинку: є жертва та постраждалі

22 грудня 2021 , 07:05
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Джерело:

фейсбук ДСНС України

На Вінниччині у ніч з 21 на 22 грудня спалахнула пожежа у комплексі відпочинку "Батерфляй". Загинула одна людина.

Пресслужба ДСНС України повідомила також про 2 постраждалих внаслідок трагедії. Через пожежу до прибуття рятувальників довелося евакуювати 56 людей. 

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Серед них – 53 дитини (2006 – 2016 років народження).

Деталі трагедії

Полум'я спалахнуло близько 02:55. Локалізувати пожежу вдалося лише о 05:09, а загасити – о 5:26. З вогнем боролися 44 людини та 13 одиниць техніки. 

Інформації про можливі причини пожежі наразі не оприлюднюють. 

На Вінниччині спалахнув комплекс відпочинку / ДСНС України

Зауважте! Комплекс "Батерфляй" розташований у селі Селище на Вінниччині.

Пожежа у львівській новобудові

  • На вулиці Кульпарківській 16 грудня спалахнула пожежа в одній із місцевих новобудов
  • Внаслідок трагедії загинули 2 людей: 29-річний чоловік та 28-річна жінка.
  • Речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев розповів, що пожежу ліквідували сусіди.
  • Коли прибули рятувальники, відкритого вогню не було. Натомість продовжував тліти диван. 
  • Господарів квартири намагалися врятувати. 
  • За словами Туровцева, їм робили непрямий масаж серця та застосовували дефібрилятор.

Допис ДСНС України:

Вінницька область: триває ліквідація пожежі в комплексі відпочинку
22 грудня о 02:55 у с. Селище Вінницького району в шестиповерховій будівлі готелю виникла пожежа.
О 05:09 пожежу в комплексі відпочинку "Батерфляй" локалізовано на площі 900 метрів квадратних. О 5:26 – ліквідовано.
1 особа загинула, 2 особи травмовано та евакуйовано до прибуття підрозділів ДСНС 56 осіб, з них 53 дитини (2006 – 2016 року народження).
До гасіння залучались 44 особи та 13 од. техніки ДСНС

Автор: Мар'яна Бекало