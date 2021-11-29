На Вінниччині сталася хімічна аварія: рятувальники намагаються осадити хмари аміаку
Джерело:ДСНС
Біля міста Немирів, що у Вінницькій області, на території заводу "Райагрохім" із залізничної цистерни випарувався безводний аміак. Наразі рятувальники намагаються осадити хмари аміаку водою.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія, яка призвела до витоку аміаку, трапилася на Вінниччині 9 листопада, о 9:05 ранку.
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Витік аміаку на Вінниччині
Інцидент стався у місті Немирів на території ПрАТ "Райагрохім". Там із залізничної цистерни з-під горловини почав випаровуватися безводний аміак. Станом на 11:00 рятувальники проводять осадження хмари аміаку розпиленими струменями води.
На Вінниччині сталася хімічна аварія / Фото ДСНС
Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту намагаються встановити причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачки.
На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.
Від ДСНС залучили 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Рятувальники намагаються осадити хмари аміаку / Фото ДСНС
Викид аміаку на Сумщині
- У жовтні 2020 року в Сумській області поблизу залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку.
- Тоді концентрація речовини в повітрі не перевищила норму.
- Правоохоронці за фактом інциденту розпочали кримінальну справу.