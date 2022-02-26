Під Калинівкою на Вінниччині українські військові збили російський Су-25. Про це повідомили у Вінницькій облдержадміністрації.

Про це написав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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Наші військові збили ворожий літак Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25 Слава ЗСУ!

– розповів Борзов.

Зазначимо, що 25 лютого Вінницю почали обстрілювати з неба. Одна з ракет полетіла в бік аеропорту. При цьому спрацювала система ППО.

Також у місті вдалось затримати 2 диверсантів. Молодики займались коригуванням артилерійського та мінометного вогню.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!