На Вінниччині українські військові збили російський Су-25
26 лютого 2022 , 00:00Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Борзова
Під Калинівкою на Вінниччині українські військові збили російський Су-25. Про це повідомили у Вінницькій облдержадміністрації.
Про це написав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
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Наші військові збили ворожий літак
Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25 Слава ЗСУ!
– розповів Борзов.
Зазначимо, що 25 лютого Вінницю почали обстрілювати з неба. Одна з ракет полетіла в бік аеропорту. При цьому спрацювала система ППО.
Також у місті вдалось затримати 2 диверсантів. Молодики займались коригуванням артилерійського та мінометного вогню.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!