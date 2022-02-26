На Вінниччині українські військові збили російський Су-25

26 лютого 2022 , 00:00
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Джерело:

фейсбук Сергія Борзова

Під Калинівкою на Вінниччині українські військові збили російський Су-25. Про це повідомили у Вінницькій облдержадміністрації.

Про це написав голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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Наші військові збили ворожий літак

Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25 Слава ЗСУ!
– розповів Борзов.

Зазначимо, що 25 лютого Вінницю почали обстрілювати з неба. Одна з ракет полетіла в бік аеропорту. При цьому спрацювала система ППО.

Також у місті вдалось затримати 2 диверсантів. Молодики займались коригуванням артилерійського та мінометного вогню.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

 

Автор: Ірина Пундор