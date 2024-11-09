На Вінниччині вибухи: туди летіли ворожі "Шахеди"

У Вінницькій області пізно вночі 9 листопада пролунали вибухи. Там оголошували тривогу через загрозу "Шахедів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та монітори.

До теми Знову атакують "Шахеди": у Києві та низці областей – тривога

Що відомо про вибухи у Вінницькій області

Тривога у Вінницькій області пролунала 9 листопада о 00:48. Повітряні сили писали про загрозу російських безпілотників для регіону.

"Шахеди" на півночі Одещини рухаються курсом на Вінниччину,

– писали військові.

Про гучні звуки у Вінницькій області стало відомим о 01:26. Моніторингові телеграм-канали писали, що, ймовірно, по ворожих цілях працює протиповітряна оборона.

Наразі в ОВА нічого не писали про наслідки вибухів у Вінницькій області. Станом на 01:36, повітряна тривога там ще триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.