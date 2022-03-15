На Вінничині зранку був ракетний обстріл, – ОВА
15 березня 2022 , 10:56Читать новость на русском
Джерело:Вінницька ОВА
Зранку 19 дня війни на Вінниччині був ракетний обстріл. Ракета впала в поле.
Про обстріл повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За його словами, постраждалих немає.
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До речі, про "надсучасну" ракету, яку наші збили два дні тому. Її збили звичайним кулеметом,
– сказав Борзов.
Також він закликав усіх, у кого є чим, пробувати збивати. За словами Борзова, ракети летять невисоко і майже завжди в один і той самий час.
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