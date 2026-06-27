Про це повідомляють ДСНС України та поліція Вінницької області.

До теми 10-річну Софію віднесло у відкрите море на Одещині: рятувальники припинили активні пошуки дитини

Що відомо про підрив невідомого предмета у Вінниці?

Рятувальники розповіли, що інцидент стався на вулиці Якова Гальчевського. Постраждалих дітей госпіталізували.

Всі обставини події з'ясовують слідчі Нацполіції,

– зазначили надзвичайники.

У поліції, своєю чергою, додали, що на місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

За вказаним інцидентом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Про що нагадали рятувальники громадянам?

У ДСНС нагадали дорослим та дітям прості правила, що рятують життя:

не підходьте до невідомих предметів;

не торкайтеся їх та не здійснюйте будь-який механічний вплив;

поверніться тим самим шляхом, яким прийшли;

негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 112.