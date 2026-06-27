Ще одним загиблим був підліток в селі Мошанець. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

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У середу, 24 червня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення під водою чотирьох людей у селах Репужинці та Мошанець Чернівецького району. Працівники ДСНС підняли на поверхню тіла чоловіка 1976 року народження та його сина 2018 року народження.

Батько, побачивши, що його діти тонуть, кинувся їх рятувати. На жаль, у нього не вийшло й він також загинув. Рятувальникам не вдавалось 2 дні знайти тіло другої дитини, яка зникла під час відпочинку на Дністрі.

Працівники ДСНС закінчили пошуки близько 16:40 у п'ятницю, 26 червня. Вони виявили тіло дитини 2018 року народження. Загиблого знайшли на відстані майже 5 кілометрів від місця зникнення.

У середу, 24 червня, рятувальники також дістали тіло підлітка 2010 року народження, який мешкав у селі Мошанець у Чернівецькій області. Він зник, стрибнувши у воду з висоти.

Всього для проведення пошуково-рятувальної операції ДСНС залучала:

52 працівники;

11 одиниць техніки;

8 плавзасобів;

6 БпЛА.

Під час пошуків рятувальники обстежили близько 5 кілометрів берегової лінії вниз за течією річки Дністер, за допомогою аеророзвідки оглянули 47 гектарів території.

Закликаємо громадян неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Не залишайте дітей без нагляду навіть на мить, не купайтеся у необладнаних місцях та тверезо оцінюйте власні сили. Пам’ятайте: вода не пробачає необережності,

– нагадали у ДСНС.

Трагедії біля водойм

В Одеській області рятувальники припинили активну фазу пошуків 10-річної Софії Потьомкіної. Дівчинку 19 червня течією віднесло у відкрите море. Пошукова операція дитини тривала з моменту, як у воді знайшли її надувне коло.

Також на Одещині 6 червня правоохоронці знайшли на ставку одяг безвісти зниклих дівчат 16 та 17 років. Водолази ДСНС обстежили водойму та виявили у воді тіла постраждалих без ознак життя.