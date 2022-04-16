У Вінниці чоловік здав колишнього зятя поліції, бо той намалював на його паркані літеру "Z"

Мешканець Вінниці Андрій Клаков звернувся до поліції через намальовану на його паркані літеру "Z". Це, зі слів чоловіка, зробив його колишній зять.

Як пояснює він, так колишній зять намагається помститися йому. Зловмисника вже затримали та опитали.

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Конфлікт між колишніми затям і тестем триває 9 років

Про намальовану на паркані літеру "Z" у своєму фейсбуці написав Максим Клаков, родич потерпілого. Він додав, що зловмисник також пожбурив каменем у прапор України у дворі. Сам же інцидент стався 7 квітня у районі Старе місто.



Колишній зять намалював на паркані літеру "Z" / Фото з фейсбука Максима Клакова

Як з'ясувалося пізніше, конфлікт між чоловіками тягнеться ось уже 9 років. Андрій Клаков розповів, що колишній зять, громадянин Литви, обстрілює та обкидує камінням його оселю.

У 2013 році Ромуальд Леніс став зятем пана Андрія. У нього та доньки потерпілого є спільний син. Згодом Ромуальд покинув кохану з сином. А рішення суду про сплату аліментів уже роками ігнорує. Водночас продовжує всіляко отруювати життя рідним колишньої цивільної дружини.

Чоловік припускає, що литовець мститься з кількох можливих причин:

бо його цивільний шлюб з донькою Клакова розпався, після чого вона вийшла заміж за іншого та вибралася з України;

бо син потерпілого служить у ЗСУ, тому зловмисник і намалював "Z" на паркані;

бо через несплату аліментів Ромуальд не може виїхати з України.

Нагадаємо, що Верховна Рада заборонила використовувати символи "Z" та "V". Відповідний законопроєкт ухвалили 14 квітня, а проголосували за нього 354 народні обранці.

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