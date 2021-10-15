У Вінниці – навала лисиць: розгулюють містом у пошуках їжі

У Вінниці зафіксуювали навалу лисиць. Кілька днів поспіль місцеві знімали на камеру тварин на вулицях і поблизу багатоповерхівок.

Лисиці вільно розгулюють містом, водночас тварини не бояться ані людей, ані машин. У лісовому господарстві назвали нашестя лисів проблемою.

Зверніть увагу В селищі на Волині ввели карантин через сказ у лисиці

Хижаків розвелося стільки, що у пошуках їжі тварини змушені йти до міста. Водночас людей закликали в жодному разі не наближатися до хижаків і не годувати їх, адже лисиці можуть поширювати сказ.

Небезпека сказу для людей

В селищі на Волині на початку жовтня 2021 року оголосили карантин через сказ. Хворобу виявили саме у лисиці, яку задушив місцевий собака. Згодом син власника собаки зробив фото з мертвою твариною у руках.

Через випадок сказу в селищі в Луцькій райадміністрації скликали засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, де й ухвалили рішення про оголошення карантину.

Нашестя тварин в Україні: останні новини

Влітку 2021 року курортна Кирилівка потерпала від медуз, які заполонили увесь морський берег. 4 серпня у Кирилівці пляжі були переповнені трупами медуз. Ймовірно, їх викинуло на берег після чергового шторму.

У вересня в Запоріжжі зафіксували нашестя черепах. В центральному парку відпочинку у плазунів стався бейбі-бум.

Натомість в Івано-Франківській області фахівці зафіксували нашестя мишей, які можуть знищити посіви озимих культур.