У Вінниці оголосили повітряну тривогу
28 лютого 2022 , 00:00Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Вінниці перед опівніччю знов завили сирени. Це означає, що людям терміново слід сховатися в укриттях.
Інформація про оголошення повітряної небезпеки з'явилася 27 лютого о 23:56.
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Що робити у випадку оголошення повітряної тривоги
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- За можливості попередити сусідів, що мешкають поруч.
- Швидко одягнутися та одягти дітей.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
Зауважимо, що протягом 27 лютого повітряну тривогу у Вінниці оголошували 3 рази: о 10:57, 16:06 та 20:02. Також на Вінниччині протиповітряна оборона збила ракету ворога. Внаслідок вибуху ніхто не травмувався.
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