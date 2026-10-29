У Вінниці прогримів вибух: на місто летів реактивний БпЛА

Росія не припиняє атакувати Україну ударними дронами. Увечері 29 жовтня загроза дісталась Вінниці.

У місті чули вибух. Про це пише Суспільне.

Що відомо?

Повітряну тривогу у Вінницькому районі оголосили о 20:17. У регіоні була загроза дронової атаки.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу саме для обласного центру.

Вінниччина: реактивний БпЛА через Оратів у напрямку Вінниці,

– попередили військові.

Близько 20:30 містяни почули звук вибуху. За хвилину по всій області та у низці інших регіонів додалась ще ракетна небезпека. ПС ЗСУ попередили про ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння з північного напрямку.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки дронової атаки на Вінницю.

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Нагадаємо, російські війська завдали удару по одному з гуртожитків у Дніпрі. Внаслідок атаки виникла пожежа у кількох кімнатах на верхньому поверсі. Відомо про двох постраждалих дівчат 15 та 16 років.