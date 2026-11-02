2 листопада, 21:50
У Вінниці пролунала серія вибухів: регіон атакують БпЛА
Увечері 2 листопада російські війська запустили ударні дрони у напрямку Вінниччини. Вибух пролунав в обласному центрі.
Про це інформує Суспільне.
Які наслідки?
Повітряна тривога у Вінницькому районі лунала з 21:09. Тоді вона була пов'язана із загрозою ударів ворожих БпЛА.
Згодом Повітряні Сили ЗСУ попередили про один з російських дронів над Вінницею. Вже близько 21:47 містяни почули звук вибуху.
Наразі місцева вдала не повідомляла про можливі наслідки атаки. Водночас ПС ЗСУ попередили про ще БпЛА на Вінниччині.
О 22:11 у місті знову прогриміли вибухи.