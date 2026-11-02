У Вінниці пролунала серія вибухів: регіон атакують БпЛА

Увечері 2 листопада російські війська запустили ударні дрони у напрямку Вінниччини. Вибух пролунав в обласному центрі.

Про це інформує Суспільне.

Які наслідки?

Повітряна тривога у Вінницькому районі лунала з 21:09. Тоді вона була пов'язана із загрозою ударів ворожих БпЛА.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ попередили про один з російських дронів над Вінницею. Вже близько 21:47 містяни почули звук вибуху.

Наразі місцева вдала не повідомляла про можливі наслідки атаки. Водночас ПС ЗСУ попередили про ще БпЛА на Вінниччині.

О 22:11 у місті знову прогриміли вибухи.