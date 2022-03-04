У Вінниці та Житомирі тривожні сирени – прямуйте до укриття

У Вінниці та Житомирі сирени попереджують про повітряну загрозу. Вони знову зазвучали у містах зранку 4 березня – близько 8:00.

Мешканці цих міст – негайно сховайтеся у найближчому до вас укритті. Візьмуть із собою найнеобхідніше та допоможіть дістатися туди близьким.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте відбій повітряної тривоги. Про це сповіщатимуть окремим сигналом, коли виходити буде безпечно.

Повітряну тривогу оголосили водночас й у Харкові, а також у Києві та області. Якщо ви там – також прямуйте до укриття.

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