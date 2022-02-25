У Вінниці увімкнули сирени

25 лютого 2022 , 13:32
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Вінниця

У Вінниці 25 лютого по всьому місту завили сирени. Усіх людей закликали якомога швидше спуститися до укриттів.

Відео вінницьких сирен оприлюднили очевидці у мережі. 

Важливо Як ви будете захищати себе, якщо так повільно допомагаєте нам, – Зеленський звернувся до Європи

Раніше сирени вже вмикали і в інших великих містах України, зокрема у Києві, Харкові та Львові.

Що треба робити, якщо увімкнули сирени

Посадовці наголосили, що після включення сирен всю потрібну інформацію кияни зможуть отримати за допомогою телевізора та радіо. У повідомленні людям мають надати:

  • інформацію про надзвичайну ситуацію;
  • місце і час її виникнення;
  • окреслити територію, яка потрапляє в зони ураження;
  • розповісти про порядок дій в умовах НС.
Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції
Автор: Альона Захарова