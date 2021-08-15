Південний Буг у Вінниці смердить і цвіте: екологи назвали причини забруднення річки

Річка Південний Буг – головна водна артерія Вінниці. Водойма цвіте наприкінці літа й відлякує містян неприємним смородом.

Місцеві мешканці жаліються, що купатися в річці неможливо. Вінничани побоюються використовувати також воду з крану для питття чи приготування їжі.

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"У водоканалі завжди говорять, що у них вода відмінної якості і проблем ніяких немає, однак сморід жахливий", – розповіла мешканка Вінниці Ольга Хливнюк.

У річку скидають поліфосфати

Екологи визнають, що 10 років тому про таке явище ніхто не міг подумати. До застоювання води призводить скидання у воду поліфосфатів та відсутність течії. Шкоди наробила і спека.

"Створюються сприятливі умови для цвітіння, зменшується у воді кисень – і ми бачимо результат. Цвітіння водоростей – це певний індикатор, показник, який свідчить про те, що з водою великі проблеми", – зазначив еколог Едуард Кавун.

Ще однією причиною неприємного запаху є скидання нечистот у річку. Південний Буг на Вінниччині забруднюють кілька підприємств.

"Основний забруднювач – Вінницяоблканал, є великий користувач Ладижинська ТЕС, також Вінницька птахофабрика, які беруть багато води і скидають забруднюючі речовини", – наголосив начальник Держекоінспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий.

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Українці не прибирають сміття

Відпочивальники у Вінниці забруднюють річку, коли скидають у неї непотріб. Місцевий мешканець Владислав Полив'яний щомісяця влаштовує з друзями суботник та виловлює сміття біля берега сачком.

"Хочеться приходити та бачити чистоту. Прохання до міської влади поставити більше урн, аби могли вінничани викидати. А не як зараз, що все сміття є у річці Буг", – підкреслив Полив'яний.

Водночас місцева влада 3 рік поспіль чистить річку земснарядом, техніка підіймає мул із землі. Втім отримати перші результаті обіцяють лише через кілька років, за умови, що і люди, і підприємства, не завдаватимуть додаткової шкоди довкіллю.