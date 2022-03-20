"Вінницькі скіфи" приручили російського "Тигра" і окупантський Камаз – фото

20 березня 2022 , 18:14
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Джерело:

Командування південного угрупування військ

Військовослужбовці мотопіхотного батальйону "Вінницькі скіфи" у взаємодії з морськими піхотинцями змогли захопити трофейний "Тигр" російських окупантів та знищили колону ворожої техніки.

"Вінницькі скіфи" змогли знищити 2 бойові броньовані машини "Тигр" та російські вантажівки "КАМАЗ".

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Ворожу колону, яка "заблукала" в Запорізькій області, накрив український батальйон. За лічені хвилини українські захисники ліквідували "Тигри" та "КамАЗи". Одну броньовану машину вдалося захопити у якості трофею – тепер "Тигр" служитиме ЗСУ.

Знищена російська техніка / Фото Командування південного угрупування військ

Захоплена російська техніка / Фото Командування південного угрупування військ

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Автор: Ярослава Прадід