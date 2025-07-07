Через напружену ситуацію в Україні Вінницький ТЦК та СП припинив роботу за постійною адресою

Вінницький ТЦК та СП наразі призупинив свою роботу за постійною адресою. Таке рішення прийняли з огляду на напружену ситуацію в країні та для того, щоб убезпечити життя і здоров'я людей.

У зв'язку з цим прийом громадян відбуватиметься за іншою адресою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницький ТЦК та СП.

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За якою адресою відтепер прийматиме Вінницький ТЦК

У Вінницькому ТЦК кажуть, що призупиняють свою діяльність за адресою вулиці Данила Галицького, 31. Прийом громадян щодо питань медичного забезпечення з 7 липня 2025 року буде здійснюватись на базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова за адресою вулиця Пирогова, 46, четвертий поверх, поліклінічне відділення.

Тоді як прийом громадян щодо соціальних та інших питань відбуватиметься з 9 липня 2025 року на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою проспект Космонавтів, 30. Зауважимо, що контакти ТЦК та актуальні години роботи можна переглянути на офіційній сторінці Вінницького ТЦК та СП.

Нагадаємо, що росіяни неодноразово атакували будівлі ТЦК. Зокрема, 6 липня у Кременчуку Полтавської області вони влучили в будівлю ТЦК та житловий будинок.

3 липня схожа атака на ТЦК трапилася і в самій Полтаві. Там внаслідок російського удару загинуло двоє людей.