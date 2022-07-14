У Вінниці затримали десятки людей: перевіряють на причетність до коригування обстрілу

російські окупанти 14 липня цинічно вдарили трьома ракетами по центру Вінниці, коли там перебувало багато людей. Після інциденту було затримано десятки осіб, серед яких, ймовірно, може бути навідник ворожого вогню.

Наразі затриманих перевіряють та опитують поліцейські і співробітники Служби безпеки України. Про це на виїзному брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає 24 канал.

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Десятки людей перевіряють на причетність до коригування ракетних ударів по Вінниці

Міністр внутрішніх справ повідомив, що одразу ж після трагедії у Вінниці 14 липня затримали кілька десятків людей. Вони проходять опитування в органах Національної поліції та Служби безпеки України.

Після цього (перевірки затриманих – ред. 24 канал) можна буде щось казати. Таких даних, що є конкретні навідники, нема. Ми говоримо про той вид ракет… Це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах,

– зазначив Монастирський.

Виїзний брифінг Дениса Монастирського щодо ракетних ударів по Вінниці: дивіться відео

Ракетний удар росіян по Вінниці: що відомо

О 10:46 14 липня з'явилась інформація про вибухи у Вінниці. Повітряна тривога у регіоні була оголошена на пів години раніше, о 10:13. Згодом "прильоти" по обласному центру підтвердила низка посадовців різних рівнів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що загалом росіяни випустили по Вінниччині 7 крилатих ракет типу "Калібр" з підводного човна у Чорному морі. 4 з них не долетіли до цілей.

Стало відомо, що три ракети влучили по центру Вінниці, поблизу Будинку побуту "Ювілейний". На момент "прильоту" там було багато людей – загалом за медичною допомогою звернулись щонайменше 115 потерпілих.

Станом на 18:00, на жаль, відомо про щонайменше 21 загиблого, серед них – 3 дітей. Госпіталізували 54 особи, у важкому стані перебувають 34 постраждалих. Розшукують 39 зниклих безвісти. Зазначається, що ударами пошкоджено більш ніж 50 будівель і понад 40 автомобілів.

Зверніть увагу – одна з російських ракет спершу була націлена на інше місто: дивіться відео