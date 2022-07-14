Ракетний обстріл Вінниці: в місті та області 15 липня оголосили Днем жалоби

росіяни обстріляли ракетами Вінницю, загинула щонайменше 21 людина. 15 липня у місті, що постраждало від моторошного удару, оголосили Днем жалоби.

Також День жалоби – на всій території Вінницької області. Таке рішення оприлюднили у міській раді.

До теми Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

Відомо вже про понад 20 загиблих

Станом на 17:00 14 липня є інформація про 22 жертву моторошного ракетного обстрілу, серед загиблих – троє дітей. За медичною допомогою звернулись понад 90 постраждалих.

До лікарень довелось доправити одразу 54 пацієнти, серед них четверо неповнолітніх. На жаль, кількість потерпілих та жертв постійно зростає, адже пошуково-рятувальна операція триває.

З близько 40 вінничанами немає зв'язку

Одразу після страшних вибухів Нацполіція повідомила, що збирає інформацію про зниклих безвісти. Станом на 14:00 було 15 повідомлень від громадян, які не могли сконтактуватись з рідними та близькими. Всі вони перебували в районі потрапляння ракет.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, лише кількох жертв обстрілу вдалось ідентифікувати. Для того, аби впізнати решту, знадобиться ДНК-експертиза.

Читайте також Це не люди, а скоти, – Зеленський виступив у Гаазі й розповів про удар по Вінниці

Ракетний обстріл Вінниці: що відомо

Вибухи у Вінниці почули під час масової повітряної тривоги між 10:00 та 11:00. "Прильоти" підтвердила і міська влада.

росіяни поцілили у будинок побуту "Ювілейний", також вщент розтрощило діагностичну клініку та автостоянку.

Навколо не було жодного військового об'єкта.

Вінницю атакували ракетами "Калібр", які запустили з підводного човна з Чорного моря.

Дивіться у відео – моторошні кадри Вінниці після обстрілу: