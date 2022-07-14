Акт тероризму, – депутат Європарламенту відреагував на цинічний удар по Вінниці

Сьогодні, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці, унаслідок чого постраждали десятки людей. Українці на весь світ кричать про те, що росію потрібно офіційно визнати державою-спонсором тероризму, а ще краще державою-терористом.

Потрібно продовжувати пояснювати людям у Європі, що відбувається

Однак досягнути такого результату буде непросто навіть попри те, що звірства окупантів бачать усі. Про це 24 каналу розказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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Він визнав, що сьогоднішній удар по Вінниці, як і інші злочини росіян, є актом державного тероризму. По-іншому такі дії росії, внаслідок яких страждають мирні українці, серед яких є й діти, назвати не можна.

Разом з тим, багато хто в Європі думає, що у будь-якому випадку необхідно тримати відчиненим вікно для переговорів чи якихось контактів з росією. Якщо ж її визнають державою-терористом, вести перемовини буде важко.

Саме тому Ауштрявічюс каже, що важко уявляє собі велику підтримку з боку деяких держав щодо присвоєння росії такого статусу.

Це буде досить складно. Але про це все одно потрібно говорити, щоб люди зрозуміли, чому ми так обговорюємо це питання,

– вважає євродепутат.

На його переконання, визнання росії державою-терористом –суттєво допомогло б у політичній дискусії, такий офіційний статус є дуже потрібним. Хоч, ймовірно, вона його не матиме, але необхідно продовжувати пояснювати людям та політикам те, що зараз відбувається і чому це йде з росії. Особливо важливо доносити це європейцям, неважливо на якому рівні – національному, регіональному чи муніципальному.

Євродепутат Ауштрявічюс про обстріл Вінниці: дивіться відео

Що відомо про ракетний обстріл по Вінниці 14 липня

Вранці 14 липня у Вінницькій області, як і в багатьох інших регіонах України, сирени сповістили про повітряну тривогу. Через пів години після цього з'явилися повідомлення про вибухи у Вінниці. Це підтвердили у міській раді.

Голова Вінницької ОВА повідомив, що 4 ворожі ракети збили сили ППО, однак деякі все ж влучили у центр міста – паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Частково було зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.

Унаслідок "прильотів" зайнялася пожежа. Там горіло близько 50 автомобілів.

Станом на 18:40 стало відомо вже про 22 загиблих, серед яких діти. За допомогою до лікарів звернулися 115 людей. 52 з них госпіталізували, 34 – у важкому стані, ще 5 – у критичному.

До поліції продовжують звертатися люди, чиї близькі були чи могли бути в районі "прильотів". У ДСНС повідомили про 46 зниклих осіб, зв'язок з якими відсутній.

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