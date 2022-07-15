Будівлю Будинку офіцерів у Вінниці знесуть, як бути з "Ювілейним" – вирішать експерти

У п'ятницю 15 липня у Вінниці відбувся брифінг за участі міського голови, очільника ОВА, а також заступника глави Офісу Президента. Під час нього озвучили долю споруд, в які влучив ворог.

Відомо, що одну Будинок офіцерів однозначно потрібно буде знести. Що стосується Будинку побуту "Ювілейний", то наразі проводяться експертні роботи.

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Містяни вирішать, що там побудувати

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко підкреслив, що під час спілкування з мером Вінниці Сергієм Моргуновим, а також главою ОВА Сергієм Борзовим вдалось дійти до спільного знаменника. Мовиться про необхідність знести споруду Будинку офіцерів.

Що стосується Будинку побуту "Ювілейний", то його доля практично вирішена. Його швидше за все теж знесуть. Або ж проведуть капітальний ремонт. Наразі цим питанням займається експертна комісія.

Кирило Тимошенко зауважив, що наявне розуміння того факту, що обидві споруди можуть зрівняти з землею. Не в останню чергу тому, що вони зазнали чималих руйнувань. Натомість на їхньому місці побудують щось нове. Вирішувати ж долю потенційних об'єктів будуть самі мешканці Вінниці.

Площу скоро відкриють для громадського транспорту

Глава ОВА Сергій Борзов також розповів про відновлення руху громадського транспорту на площі, в яку влучили окупанти. Він зазначив, що наразі там проводяться слідчі дії. Щойно місто отримає дозвіл від правоохоронців, відбудеться демонтаж завалів. У цей момент відомо, що площу вдалось зачистити від згорілих автівок.

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Ворог атакував Вінницю зранку під час повітряної тривоги. Сирени прозвучали о 10:13, а об 10:46 з'явилась інформація про те, що в обласному центрі прогримів вибух. Невдовзі у міській раді ці відомості підтвердили, наголосивши відразу на кількох вибухах.

Згодом стало відомо, що ворог влучив у самісінький центр міста. Руйнувань зазнали кілька споруд, в тому числі БП "Ювілейний", а також медично-діагностичний центр.

Внаслідок цього загинуло кілька десятків людей. Понад сотня зазнала поранень. За життя деяких потерпілих борються медики, адже вони у важкому стані. Станом на 12:00 15 липня повідомляли про 197 постраждалих. Загинуло 23 людини, серед яких – 3 дітей.

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