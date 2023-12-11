На Закарпатті п'яний молодик накинувся на військового, ображав і принижував: чим усе закінчилося
Джерело:телеграм Віталія Глаголи
Напередодні спалахнув черговий ганебний інцидент. На Закарпатті молодик у стані алкогольного сп'яніння кинувся ображати військового. Правда, після розголосу він взявся просити вибачення.
Як розповів журналіст Віталій Глагола, мовиться про молодика з Виноградова. Він попросив вибачення перед ЗСУ після того, як своїми діями обурив громадськість.
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Грубо ображав військового
Відомо, що 8 грудня мережею поширювався ролик. На ньому можна було побачити молодика, котрий свідомо провокував військового.
Він ображав захисника, нецензурно лаявся у його сторону, а також погрожував фізичною розправою. Цей ролик миттєво викликав неабияке обурення серед громадськості. Так, у багатьох виникло бажання притягнути молодика до відповідальності.Увага! Відео містить нецензурну лексику. Не рекомендуємо дивитися його неповнолітнім, а також людей із вразливою психікою.
Молодик ображав військового на Закарпатті: дивіться відео 18+
Пізніше з ним поспілкувалися співробітники поліції. Молодик усвідомив, що був неправим і попросив вибачення. Він також заявив, що шкодує про скоєне, адже був у стані алкогольного сп'яніння.
Молодик попросив вибачення за свій вчинок: дивіться відео
У мене виник конфлікт з військовослужбовцем біля АТБ. Я був у стані алкогольного сп’яніння. Я прошу вибачення за це перед усіма ЗСУ, усіма, хто воює. І обіцяю, що більше такого не буде,
– сказав він.
Звернімо увагу на те, що днями мережею поширювали безліч дописів, які супроводжувалися відео. Його зняли дорогою до курорту "Буковель". У мережі розганяли зраду через величезну чергу з автомобілів. Але є одне "але"...
Що не так з відео
- Як зазначають у "По той бік новин", ролик дійсно зняли дорогою до популярного серед українців курорту. Водночас його могли зняти не цьогоріч, а ще у 2021 році.
- Завдяки читачам стало відомо, що вперше відео виклали у мережу 2 грудня. Воно з'явилося у тіктоку користувачки з нікнеймом zozuliaksenya. Причому вона запевняє, що зняла ролик ще у 2021 році.
- Фактчекінгом ніхто не займався. Відтак, ролик дуже швидко розтиражували та почали розганяти зраду. Мовляв, українці, "втомлені від війни", їдуть до "Буковелю".
- Водночас у "По той бік новин" звернули увагу на деталі, які можна побачити у відео. Наприклад, на бігборді можна побачити текст "Поповнюйте Skipass online" та згадку застосунку "Bukovel 24". У кращій якості цей же бігборд можна побачити у дописі користувачки sh.agnessa_, якому два роки.
- А тепер про сам затор. Як зазначають у "По той бік новин", він вписується події початку січня 2021 року. Тоді черга утворилася дорогою до курорту через локдаун. Журналіст Ярослав Іваночко тоді публікував у мережі фото, які за атмосферою дуже схожі.