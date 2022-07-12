Виплати українським біженцям в Австрії: скільки та як отримати

З початку повномасштабного російського вторгнення мільйони українців були змушені стати біженцями. Майже сто тисяч із них обрали місцем тимчасового прихистку Австрію. Про особливості життя українських біженців в Австрії – читайте в матеріалі 24 каналу.

Для невеликої альпійської країни з населенням менш як 9 мільйонів людей незаплановане прибуття 100 тисяч вимушених переселенців з України стало серйозним випробуванням. Насамперед для фінансової системи Австрії, але самі австрійці радо зустріли українських біженців і роблять все, щоб допомогти.

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Австрія надала тимчасовий захист усім охочим та організувала центри допомоги для українців, соціальні виплати, запропонувала допомогу для оренди житла.

Грошова допомога на харчування

Щомісячні виплати на харчування для дорослих складають 215 євро – для дорослих та 100 євро – на дитину. Це за умови приватного чи індивідуального розміщення.

Грошова допомога на оренду житла

На оренду житла для однієї особи щомісячна допомога становить 150 євро та 300 євро – на родину. Це так звана Mietzuschuss, тобто субсидія.

Цієї суми недостатньо для оренди, адже ціни стартують від приблизно 400 євро.

Австрія вітає набуття Україною статусу кандидата до ЄС / Фото – Посольство України в Австрії

Підводні течії

Вважається, що для відносно нормального життя в Австрії родині з 2 осіб необхідно щонайменше 1200 євро, таким чином, варто розуміти, що державна допомога не здатна покрити цю суму.

Умови отримання грошей

Також на форумах біженців деякі люди скаржаться на бюрократичні перепони при оформленні допомоги, а також затримки із виплатами. Сподіваємось, що це лише окремі випадки, які не є системними.

Умовою отримання допомоги є офіційна реєстрація у місцевій поліції та оформлення статусу та реєстрація в органах місцевого самоврядування. Там ви отримаєте Ausweis für Vertriebene (це ID-картка, яка стане вашим головним в Австрії, і, так, це той самий "аусвайс").

Австрія прихистила майже 100 000 українців / Фото – Мерія Відня

Після цього ви отримуєте право на проживання, доступ до ринку праці, медичних послуг та соціальної допомоги.

Після реєстрації "тимчасово переміщеною особою" людині присвоюється страховий номер як підтвердження медичного страхування; його можна використати для оформлення заміни електронної картки (e-card) в пунктах обслуговування клієнтів Австрійської каси медичного страхування (ÖGK).

Субсидія на житло нараховується постфактум після укладання договору оренди житла. Гроші можна отримати на картку або ж готівкою.

Чи є інші варіанти допомоги

Увага! Статус тимчасово переміщеної особи надається на рік, але з можливістю продовження. Зараз це право на перебування діє щонайменше до 3 березня 2023 року і може бути продовжено у разі потреби.

Так.

В Австрії діє чимало благодійних фондів і доброчинних організацій. Війна в Україні не залишили нікого осторонь, а тому австрійці активно допомагають українцям.

Велику та системну роботу проводить католицький фонд Caritas Österreich. Він організував одноразову фінансову допомогу для біженців – на родину видаються картки-бони на 50 євро в продуктовий магазин та на 25 євро в магазин побутової хімії.

Голос України добре чують у Відні / Фото – Посольство України в Австрії

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Проїзд

Біженці з України мають право на безкоштовний проїзд у потягах австрійської державної залізниці (ÖBB) з квитком "Not-Ticket Ukraine". Квиток можна отримати безпосередньо в поїзді у співробітників або в касах ÖBB на вокзалах. Для отримання квитка необхідно надати для сканування ім'я та номер паспорта.

Спочатку планувалося, що такі правила будуть діяти лише до 1 червня, але згодом австрійська влада вирішила їх продовжити. Наразі вони діють до кінця вересня 2022 року.