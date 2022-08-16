В Україні виплачуватимуть одноразову допомогу в разі інвалідності чи смерті через війну

Верховна Рада України підтримала надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну. "За" проголосували 267 депутатів.

Це стосується осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

До теми Виплати ВПО не від держави: яку допомогу можуть отримати українці

Які виплати можна отримати

встановлення I групи інвалідності – у розмірі 800 тисяч гривень;

встановлення II групи інвалідності – у розмірі 500 тисяч гривень;

встановлення III групи інвалідності – у розмірі 200 тисяч гривень;

втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – у розмірі 100 тисяч гривень;

загибель (смерті) – у розмірі 1 мільйона гривень.

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

Червоний Хрест готує виплати українцям

Виплати люди будуть отримувати впродовж чотирьох місяців у розмірі близько 3 850 гривень.

Таку допомогу можуть отримати ветерани – особи з інвалідністю внаслідок війни І – ІІ груп. Мовиться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого 2022 року.

Щоб отримати виплату, треба подати онлайн-заяву через портал Дія за допомогою послуги "єПідтримка".

Крім того, українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій. Її розмір становить 2 220 гривень в місяць. Оформити заяву на отримання допомоги можна дуже просто й швидко. Адже робиться це в онлайн-режимі.

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