Які права на грошове забезпечення й інші виплати мають військові та їхні родини

Захист прав військових та їхніх родин – справа не проста, адже військовослужбовці перебувають у відносинах підпорядкування та ієрархічній системі, яка для цивільних не завжди є зрозумілою чи справедливою.

Проте, якщо йдеться про грошове забезпечення, компенсацію родинам загиблих, отримання статусу учасника бойових дій чи оформлення інвалідності – це ті сфери, в яких фахова юридична допомога може стати в пригоді родинам і військовослужбовцям. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Грошове забезпечення

"Заробітна плата" військовослужбовця – це грошове забезпечення, правове регулювання якого залежить від того, в якій системі відбуває службу людина (система Міноборони, система МВС – прикордонники й Національна гвардія – або системи Держспецзв'язку та УДО). Найважливіше, що слід пам'ятати, – дія Кодексу законів про працю на військовослужбовців не поширюється.

Міноборони визначає такі види грошового забезпечення:

щомісячні основні (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років);

(посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років); щомісячні додаткові (підвищення посадового окладу; надбавки за особливості проходження служби, надбавки за службу в Силах спеціальних операцій ЗСУ, надбавки за кваліфікацію, надбавки за кваліфікаційну категорію, надбавки за виконання функцій державного експерта з питань таємниць, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень, надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, надбавки за почесні та спортивні звання; доплати за науковий ступінь, доплати за вчене звання; винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту; премії).

Є одноразові додаткові виплати:

винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту): морська винагорода, за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення й знешкодження мін; за водолазні роботи, за бойове чергування, додаткова винагорода на період дії воєнного стану, передбачена Постановою КМУ №168;

(крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту): морська винагорода, за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення й знешкодження мін; за водолазні роботи, за бойове чергування, додаткова винагорода на період дії воєнного стану, передбачена Постановою КМУ №168; допомога: після укладення першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, у разі звільнення з військової служби.

Розмір додаткових грошових виплат визначається вже згаданою урядовою Постановою №168.

Оскільки розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить від багатьох факторів, як-от посади, військового звання та умов військової служби, Міністерство оборони розмістило онлайн калькулятор, що допоможе визначити, який розмір грошового забезпечення має отримувати особа.

Для мобілізованих грошове забезпечення нараховується з дня мобілізації та виплачується одним нарахуванням щомісячно.

Якщо виплати затримуються, причина може бути в помилках у запитах військових частин на виплату, також може бути затримка через необхідність узгодження даних щодо участі в бойових діях чи перебуванні в зоні бойових дій.

За загальними правилами, якщо є фінансові непорозуміння (наприклад, невиплата премій), Міноборони пропонує звертатися на гарячу лінію Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат – (044) 271-35-59, або на гарячу лінію 1512.

Також важливо розуміти, що грошове забезпечення може не виплачуватися з певних причин: якщо особа перебуває у відпустці без грошового забезпечення чи на лікуванні (понад 12 місяців) або особа самовільно залишила військову частину.

Зарплату військового можуть отримати рідні

1 лютого 2025 року набули чинності зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" № 3995-ІХ.

Відповідно до цих змін кожен військовослужбовець зможе скласти в довільній письмовій формі особисте розпорядження про виплату грошового забезпечення особі (особам) на вибір у разі захоплення його в полон або в заручники, інтернування в нейтральних державах чи зникнення безвісти. Раніше це розпорядження можна було робити тільки на випадок смерті.

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Виплата такого грошового забезпечення має здійснюватися до повного з'ясування обставин захоплення у полон, звільнення з полону або визнання судом безвісно відсутніми чи оголошення померлими. У всіх випадках виплата відбувається не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Якщо особистого розпорядження немає, грошове забезпечення виплачується дружині (чоловіку), законним представникам неповнолітніх дітей, дітям – особам з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхнім законним представникам та батькам військовослужбовців (окрім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених своїх прав, за умови що ці права не були поновлені).

Таким особам рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення. Якщо таких осіб та розпорядження немає, грошове забезпечення отримують повнолітні діти, рідні брати (сестри), законним представником яких є військовослужбовець. Виплачується частина грошового забезпечення, що не перевищує 20%.

Збереження середнього заробітку для мобілізованих

Влітку 2022 року відбулися зміни щодо збереження середнього заробітку для мобілізованих або призваних осіб. 19 липня 2022 року набули чинності зміни, внесені Законом України №2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", відповідно до яких із цього дня роботодавець звільняється від обов'язку збереження середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу. Залишається лише обов'язок зберегти за ними місця роботи й посади.

Практика Верховного Суду й судів нижчих інстанцій наразі засвідчує, що обов'язок роботодавця зберегти середній заробіток передбачався включно до 18 липня 2022 року.

Проте в питанні збереження середнього заробітку для мобілізованих є винятки. Так, Верховний Суд у своїй постанові дійшов висновку, що спеціальна норма (ч. 2 ст. 57 Закону України "Про освіту") має перевагу над загальною нормою (ч. 3 ст. 119 КЗпП), і прийнята пізніше в часі загальна норма (ч. 3 ст. 119 КЗпП) не скасовує спеціальної норми.

Тож за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, яких призвали на військову службу під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток.

Виплати після поранення

Військовослужбовець на підставі висновку ВЛК може отримати відпустку для лікування (у зв'язку з хворобою або після поранення: контузії, травми чи каліцтва). Така відпустка також надається зі збереженням грошового й матеріального забезпечення (але не довше 12 місяців поспіль).

Тривалість відпустки залежить від поранення / захворювання, але в ній не врахований час, потрібний на дорогу (в обидва боки) до місця проведення відпустки (загалом не більше двох діб в один кінець).

Грошове забезпечення для військовослужбовців зберігається в повному розмірі на період усього лікування – навіть якщо травма отримана не в зоні бойових дій.

Але якщо мовиться про додаткову грошову виплату у 100 тисяч гривень, то вона нараховується лише за умов поранення, отриманого під час захисту України (яке має підтверджуватися довідкою про обставини травми), а також – перебування військового на стаціонарному лікуванні (зокрема, й за кордоном). Також важливо пам'ятати, що така виплата зберігається на час лікування в стаціонарі після поранення, незалежно від його важкості.

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Якщо винагорода у 100 тисяч гривень пропорційно часу лікування чи перебування у відпустці за станом здоров'я не виплачувалася, то необхідно подати до свого командира рапорт про перерахунок грошового забезпечення. Також потрібно додати довідку про обставини травми (копію) та довідку з реквізитами для перерахунку – це головні моменти. Далі, якщо є, додаються первинна медична карта, інші медичні документи, висновок ВЛК.

Компенсація за загибель

Компенсацію за загиблих військових можуть отримати члени сім'ї захисника: батьки, один (одна) з подружжя, діти, утриманці загиблого.

Родини, які втратили своїх рідних-військових, можуть розраховувати на такі виплати:

разова виплата до Дня Незалежності України;

щомісячне довічне грошове утримання чи державна соцдопомога (виплачується замість пенсії);

одноразова грошова допомога у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця.

Весь перелік пільг викладений на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Одноразова грошова допомога становить 15 мільйонів гривень, і вона розподіляється рівними частинами між усіма отримувачами. Таку допомогу не виплачують громадянам Росії, Білорусі, а також тим, хто постійно проживає на територіях цих країн. Також її не можуть отримати особи, які засуджені в Україні за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Щодо термінів виплати – їх встановлює наказ Міноборони №45, що поширюється на структури, підпорядковані Міністерству. Передбачені два етапи виплат: спочатку виплачується п'ята частина від одноразової грошової допомоги, а залишок суми надходить протягом наступних 40 місяців.

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Щоб отримати таку допомогу, потрібно звернутися в письмовій формі до командира військової частини з проханням надати:

витяг з наказу про виключення з особового складу;

довідку про причини й обставини смерті;

витяг з особової справи про склад сім'ї.

Коли документи від командира отримані, слід подати заяву про виплати одноразової грошової допомоги до ТЦК. До заяви й матеріалів від командира також додаються: документи про смерть (свідоцтво й лікарське свідоцтво про смерть), копії сторінок паспорта отримувачів одноразової допомоги (там, де ПІБ й місце реєстрації), якщо подають документи батьки загиблого – копію свідоцтва про народження загиблого, якщо подає дружина (чоловік) – копія свідоцтва про шлюб, для виплат дітям – копії свідоцтв про народження, якщо подає документи особа, яка перебувала на утриманні, – копія рішення суду або правочину, засвідченого нотаріально. Також у ТЦК запитають згоду на обробку даних і довідку про судимість.

Протягом 30 днів Комісія, яка розглядає питання призначення виплат, має ухвалити рішення щодо виплати. Рішення про відмову можна оскаржити в суді.

Як бачимо, справи військових – це ще той масив паперової роботи. Сумні жарти про журнал обліку журналів – реальність. За всі роки повномасштабного вторгнення можна натрапити на новини про те, що Міноборони скоротить бюрократію. Справді, поступово відбуваються зміни, але в кожному окремому випадку ще може виникати багато безладу й перепон.

Отже, якщо ви розгублені через велику кількість паперів і довідок, у жодному разі не опускайте руки – звертайтеся за допомогою, шукайте помічників, починаючи від відповідних відділів ТЦК і Мінветеранів та продовжуючи громадськими ветеранськими організаціями, патронатними службами й адвокатами.

Обираючи юристів чи адвокатів, які допомагатимуть з паперовою та юридичною роботою, насамперед варто перевірити реальні відгуки про їхню роботу й порівняти вартість послуг у вашому місті. Також можна звернутися до громадських ветеранських організацій чи патронатних служб, які є при деяких підрозділах. Головне – навіть у найтемніші часи не впадати у відчай і шукати підтримку.