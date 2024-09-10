Міноборони досі не отримало кошти на потреби ЗСУ, які мають піти на виплати військовослужбовцям

Міністерство оборони України досі очікує на кошти для виплат військовослужбовцям. Очікування триватиме до 20 вересня.

Міністерство оборони до 20 вересня очікує на отримання коштів для Збройних сил. Їх мають використати для виплат військовослужбовцям.

Дивіться також Вперше за кілька десятиліть: Путін почав "масштабні" навчання в морі, зібрався відбивати атаки

333 мільярди підуть на покриття потреб ЗСУ

У 2024 році українське оборонне відомство очікує виділення додаткових 373,7 мільярда гривень. 333 мільярди підуть на покриття потреб Збройних сил.

Народна депутатка та очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що будуть повторно голосувати за податкові зміни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився планом покриття дефіциту у військовому бюджеті. За його словами, це рішення необхідне, оскільки українська армія потребує більшої кількості зброї та стабільного забезпечення.