Кабмін розширив перелік осіб, що можуть отримати виплати у разі смерті військового

Кабінет Міністрів України 18 червня розширив перелік тих осіб, які можуть отримати виплати у разі смерті військових. Також цей документ стосується і рідних загиблих поліцейських.

Крім того, уряд заборонив певній категорії осіб відмовлятися від допомоги, яку надають після загибелі військовослужбовця або поліцейського.

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Коло осіб, які можуть отримати у разі смерті військового, збільшилось

Представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у новій редакції виклали Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за смерть, інвалідність або часткову втрату працездатності військовослужбовців і поліцейських. Цим документом коло осіб, які можуть отримати допомогу від уряду у разі смерті військовослужбовця, збільшили.

Як зазначив Мельничук, отримати допомогу відтепер також зможуть:

жінки або чоловіки, як жили з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;

онуки загиблого (померлого) військовослужбовця, якщо їхні батьки померли;

діти, народжені після смерті військовослужбовця.

Також Кабінет Міністрів визначив процедуру розподілу частки одноразової допомоги у випадку, якщо одна з осіб, яка має на неї право, відмовляється від отримання допомоги.

Крім того, український уряд оголосив про розширення критеріїв для випадків, коли одноразова допомога не виплачується.

Водночас уряд запровадив нову норму, яка забороняє відмовляти в допомозі малолітнім, неповнолітнім дітям, недієздатним особам та особам з обмеженою дієздатністю.