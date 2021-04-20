Виправдальний вирок Пашинського оскаржили: просять 7 років в'язниці

Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду. За допомогою нього виправдали колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Офіс генпрокурора наполягав на покаранні для Пашинського у вигляді 7 років в'язниці. Апеляцію подали до Київського апеляційного суду.

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