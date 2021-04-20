Виправдальний вирок Пашинського оскаржили: просять 7 років в'язниці

Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду. За допомогою нього виправдали колишнього народного депутата Сергія Пашинського.
Джерело:"Українська правда"
Офіс генпрокурора наполягав на покаранні для Пашинського у вигляді 7 років в'язниці. Апеляцію подали до Київського апеляційного суду.
До теми Суд виправдав екснардепа Пашинського
Зауважимо, 18 березня Васильківський міський районний суд Київської області виправдав Пашинського, якого підозрювали у нанесені тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу.
Екснардеп одразу заявив, що невинний. До слова, на початку березня сам потерпілий відкликав позов.
Справа Пашинського: що треба знати
- 31 грудня 2016 року на Київщині між Хімікусом та Пашинським спалахнув конфлікт.
- Почалась суперечка, а потім політик дістав свій незареєстрований пістолет і вистрілив чоловікові в ногу. Той отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки.
- Пашинський запевняв що Хімікус йому погрожував.
- 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину. Порушень начебто не знайшли.
- Натомість у листопаді 2018 року поліція вручила підозру Хімікусу у хуліганському нападі на Пашинського.
- У жовтні 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили екснардепу про підозру.