Виправдальний вирок Пашинського оскаржили: просять 7 років в'язниці

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Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду. За допомогою нього виправдали колишнього народного депутата Сергія Пашинського.

Джерело:

"Українська правда"

Офіс генпрокурора наполягав на покаранні для Пашинського у вигляді 7 років в'язниці. Апеляцію подали до Київського апеляційного суду.

До теми Суд виправдав екснардепа Пашинського

Зауважимо, 18 березня Васильківський міський районний суд Київської області виправдав Пашинського, якого підозрювали у нанесені тяжких тілесних ушкоджень  В'ячеславу Хімікусу.

Екснардеп одразу заявив, що невинний. До слова, на початку березня сам потерпілий відкликав позов.

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