Виправдувальний вирок Труханову судді писали у змові з адвокатами: з'явились гучні деталі

6 серпня в Малиновському суді Одеси оприлюднили інформацію, що судді у справі одеського мера Геннадія Труханова щодо "Краяну" перебували в змові з адвокатами. Вони у позапроцесуальний спосіб отримали від захисників документи кримінального провадження та проаналізували їх у виправдальному вироку.

Про фальсифікацію виправдального вироку заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка.

Читайте також: Справу Труханова про аферу на сотні мільйонів гривень судді "зливають": 15 аргументів

"З'ясувались дивні обставини. Суд якимось чином умудрився у вироці дати оцінку документам, які офіційно не долучали до матеріалів справи в суді ні прокурори, ні адвокати. Якщо переглянути всі судові засідання, ви не знайдете, щоб прокурор долучав такі документи, як аналітична довідка детектива Гульмагомедова із додатком відповідних довідок із державного реєстру. Яким чином суд зміг проаналізувати ці документи із посиланням на дату їхнього створення, на те, хто їх створив і так далі? Cуд у позапроцесуальний спосіб отримав такі документи від адвокатів. А відтак до написання вироку міг бути причетним не лише суд, що є недопустимим апріорі", – повідомив прокурор САП Мусіяка.



Судді Віктор Корой, Сергій Черевко та Дмитро Передерко (зліва направо)

Справа в тім, що сторона обвинувачення не долучала ці документи в суді, бо не вважала їх доказом вини Труханова та інших фігурантів справи. А адвокати також не надавали папери і не наполягали на їх дослідженні.

Прокурор пояснює: натомість під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування захисники Труханова та інших фігурантів не тільки мали можливість виготовити копію, а й отримали від детективів НАБУ повністю відскановані матеріали. Серед них були й вищевказані документи, які не мав би бачити суд взагалі. Прокурор також продемонстрував оригінали цих документів, у тому числі протокол огляду від 28 липня 2017 року.



Прокурор САП Валентин Мусіяка

Адвокат Михайло Коротюк заявив, що, мовляв, ці документи вивчалися в суді під час дебатів. Проте спостерігачі, які були на дебатах, заперечили його слова.

Інший адвокат Ігор Кравченко, який також є обвинуваченим, не зміг пояснити наявність у суду цих документів - аналітичної довідки детектива Гульмагомедова із додатком відповідних довідок із державного реєстру.

"Звідки у суддів ці папери і чи є вони у вироці? Я не знаю. Вирок – це десь 400 сторінок, його треба вивчати, потім щось говорити. До кінця я його ще не вивчив. Але мені здається, що доводи прокурора надумані", – сказав Кравченко.



Обвинувачений Петро Загодіренко, адвокат Михайло Коротюк, адвокат Ігор Кравченко, обвинувачена Галина Богданова

Варто додати, що сьогодні прокурор САП оголосив відвід суддям у справі Труханова: Віктору Корою, Дмитру Передерку та головуючому Сергію Черевку. За їх ініціативою сьогодні відбулось судове засідання після вироку, де закрили провадження щодо фіктивної фірми "Девелопмент Еліт". Згідно з ст 374 КПК України, це можна було зробити лише до винесення вироку. Відтак ці дії суддів – серйозне порушення процесуального закону. Фактично цей випадок унікальний, адже суд взагалі не мав проводити це засідання, бо виправдувальний вирок прийняв ще 9 липня.

"Така поведінка суду дає обгрунтовані підстави вважати, що є інші обставини, які викликають сумнів в неупередженості колегії суддів у цьому судовому провадженні, відповідно до ч. 1 ст 75 КПК України. Саме на це вказують і обставини, які стали відомі зі змісту виправдувального вироку, а також внаслідок співставлення його з перебігом судового розгляду", – заявив Мусіяка.

Адвокати висловились, що вважають заяву про відвід необгрунтованою, а текст відводу – "копіпастом апеляційної скарги". Насамкінець, судді відмовились брати відвід за клопотанням обвинувачення.

Важливо додати, що згідно із 415-ю статтею КПК України, якщо апеляційний суд визнає обгрунтованим відвід на підставі обставин, що викликали сумнів у неупередженості суддів, він може скасувати виправдувальний вирок Труханову та іншим фігурантам. А також – призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції.



Обвинувачений у корупційній афері на 95 мільйонів гривень мер Одеси Геннадій Труханов

За що судять Труханова?

У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є злочинна змова та придбання за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".



9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.



За 7 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів, допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення та оприлюднили змінений обвинувальний акт, за яким скоротили суму збитків до 95 мільйонів гривень. У Малиновському райсуді справу розглядали рекордно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то навесні почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.



Завдяки космічно швидкому темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об'єктивних обставин справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду. 9 липня судді Малиновського суду Одеси виправдали всіх обвинувачених, скасували арешт їх майна та постановили повернути застави заставодавцям. 31 липня Холодницький подав апеляційну скаргу на вирок Труханову. Її почнуть розглядати в апеляційному суді Одещини. Але продовження розгляду апеляції очільник САП обіцяє організувати в Антикорупційному суді, який запрацює 5 вересня.