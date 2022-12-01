Рада прийняла за основу законопроєкт щодо випробувального терміну для охочих служити у ЗСУ

В Україні планують встановити випробувальний термін для охочих служити в ЗСУ. Парламент прийняв за основу законопроєкт №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби.

Пропонують запровадити випробувальний термін для громадян, які виявили бажання служити у ЗСУ на контрактній основі. Тривалість випробування – від одного до шести місяців.

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Випробувальний термін для контрактників

Військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, відповідний законопроєкт підтримали 261 депутат.

Ініціатор відповідного законопроєкту Денис Шмигаль.

Зазначається, що цей законопроєкт "має вдосконалити деякі питання проходження військової служби" і внести зміни до деяких законів, які стосуються військової служби. Проєкт закону передбачає врегулювання деяких норм щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України щодо виконання військового обов'язку.

Йдеться, зокрема, про підготовку громадян до військової служби, їх приписку до призовних дільниць, призов на військову службу та проходження строкової військової служби.

Військовослужбовець не пройшов випробувальний термін: що тоді

Якщо військовослужбовець не пройшов випробувальний термін, то контракт із ним розривають достроково.

Якщо випробування проходила жінка, її звільняють від військової служби.

Якщо це був військовослужбовець-строковик, його відправляють назад для несення строкової служби. При цьому термін, який він провів на контрактній службі, зараховують як термін проходження строкової у співвідношенні 2:1. Тобто, два місяці служби на контракті зараховують як один місяць строкової служби.

Якщо не пройшов випробування резервіст, його відправляють назад у резерв.

Кому не потрібно проходити випробувальний термін

Від випробувального терміну звільняють такі категорії військовослужбовців:

курсантів вищих військових навчальних закладів;

курсантів військових навчальних підрозділів вищої освіти;

тих, хто раніше проходив військову службу.

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