Артилеристи випробували постріли УОФ12 до гармати МТ-12 "Рапіра" – Техніка війни

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Артилеристи 30-ї механізованої бригади провели на Рівненському полігоні випробування 100 міліметрових пострілів УОФ12 до гармати МТ-12 "Рапіра". Загалом було здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника, кожен із пострілів спрацював штатно та відповідає заявленим технічним характеристикам.

Джерело:

"Техніка війни" на 24 каналі

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Ремонт катеру 1400М "Скадовськ" та вартість проєкту "Стіна"

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування справи щодо вересневої катастрофи Ан-26 під Чугуєвом. Було оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил, заступнику командира військової частини А4104 та заступнику командира тієї ж частини з льотної підготовки.

Згідно з фінансовою звітністю чистий дохід Держпідприємства "Антонов" за 2020 рік склав 7,5 мільярдів гривень, а чистий прибуток 1 мільярд 70 мільйонів. Також Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" та ПАТ "Мотор Січ" оприлюднили фінансову звітність, відповідно до якої підприємства стали прибутковими.

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Військово-морські сили України розпочали ремонт кораблів за новими переговорними процедурами. Відповідно до тендеру, "Миколаївський суднобудівний завод" ремонтуватиме артилерійський катер проєкту 1400М "Скадовськ". 

Військовою контррозвідкою СБУ на "гарячому" під час одержання першої частини хабаря затримано керівника регіональної філії оборонного концерну. За мільйон доларів він обіцяв передати бізнес-структурі земельну ділянку в центрі Одеси. Разом з цим колишнього заступника гендиректора державного оборонного концерну викрито на корупції.

Вартість проєкту "Стіна" знизилася до 2,5 мільярдів у порівнянні з прогнозованими чотирма. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. 2021 року на інженерно-технічне облаштування кордону з Росією витратять 338 мільйонів гривень.

Новий завод MKEK Barutsan у Туреччині та постачання вантажівок FHTV

У Росії в Московській області обікрали музей збройних сил у парку "Патріот". Всього невідомими викрадено 400 експонатів музею на суму 12 мільйонів рублів. Недостачу виявили під час інвентаризації.

Американською компанією Northrop Grumman показано новий танковий снаряд M1147. Боєприпас замінить відразу 4 снаряди: M830, M830A1, картечний протипіхотний M1028 та бетонобійний фугасний M908.

В Туреччині за 12 місяців побудували новий завод з виробництва вибухових речовин MKEK Barutsan вартістю 25 мільйонів доларів. Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган особисто відкрив підприємство і наголосив, що підприємство може виробляти боєприпаси і зброю всіх калібрів від 5,56 міліметра до 203 міліметрів.

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• ​Армія США на 3 роки продовжила контракт з Oshkosh Defense на постачання вантажівок FHTV та зробила перше замовлення на 146,8 мільйона доларів. Всього замовлення включає 353 одиниць техніки.

На підприємстві Iveco у Бразилії відбулася передача першої легкої броньованої машини Ivecо LMV з колісною формулою 4х4 під бразильським позначенням LMV-BR. Авто передали в рамках контракту на 32 машини, укладеному у 2019 році.

Армія оборони Ізраїлю на кордоні з сектором Газа розпочала розгортання автоматизованих машин Jaguar. Таким кроком ЦАХАЛ планує передати обов'язки з патрулювання кордонів роботам.